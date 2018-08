Laeticia Hallyday s’offre un peu de repos avec Jade et Joy à Saint-Barth

Cette année 2018 fut définitivement très, très compliquée pour la belle Laeticia Hallyday… Et pour cause, après le décès du rockeur préféré des français, la mère de famille a du faire face à de nombreuses polémiques. C’est surtout la guéguerre avec Laura et David qui a suscité la controverse. Une grande partie des français s’est même rangée du côté des deux grands enfants de Johnny Hallyday ! Laeticia Hallyday qui vit depuis plusieurs années à Los Angeles n’est donc pas prête de revenir en France… Eh oui, la belle blonde préfère rester bien loin de toutes les polémiques ! Bien heureusement, Laeticia Hallyday peut compter sur le soutien de ses proches et de sa famille. Celle-ci s’affichait d’ailleurs récemment tout sourire avec ses amies !

Des vacances reposantes avec Jade et Joy

C’est à Saint-Bart, sur son île préférée que la veuve de 43 ans a décidé des vacances bien méritées. Toujours accompagnée de ses filles Jade et Joy, Laeticia Hallyday est apparue dans les rues de l’île très épanouie. Les polémiques semblent loin derrière elle ! Alors que leurs journées sont consacrées au shopping, le soir, la petite famille se retrouve au cimetière de Lorient là où Johnny Hallyday a été enterré.

écrit par Sonia