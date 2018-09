Laeticia Hallyday : Ses mots touchants lors de sa dernière veillée sur la tombe de Johnny

Il y a quelques jours, le programme très chargé de Laeticia Hallyday pour son retour en France était dévoilé. Eh oui, la belle blonde va faire son grand retour sur le sol français afin de faire la promotion de l’album posthume de Johnny. En attendant ce fameux come-back, Laeticia Hallyday passe ses derniers moments de vacances à Saint-Barth. C’est sur cette magnifique île que la mère de famille a séjourné tout l’été avec Jade et Joy.

Avant de rentrer à Los Angeles, la jolie blonde s’est recueillie une dernière fois sur la tombe de Johnny. Un couple de fans présent au moment de ce recueillement a révélé à BFM TV comment la veillée s’était déroulée :

Quelqu’un préparait la tombe et mettait des belles bougies, et on nous a dit ‘C’est la dernière veillée de prière ce soir’. Et on a vu arriver la famille et les amis. On sait qu’il aimait la musique, et c’est la musique qui a guidé cette prière. C’est assez joyeux malgré tout.