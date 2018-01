Laeticia Hallyday en larmes au moment de faire ses adieux à Saint-Barth… et à Johnny

Mais avant de faire ses adieux définitifs à Saint-Barth, où elle avait posé ses valises le 11 décembre dernier, la maman de Jade et Joy s’est rendue une dernière fois au cimetière de Lorient afin de se recueillir sur la tombe du rockeur.

Ces dernières semaines, Laeticia Hallyday, vivait recluse dans sa villa de Saint-Barth, ne s’autorisant que de rares sorties, notamment pour aller au cimetière. Vêtue d’une robe noire, l’épouse du défunt chanteur a souhaité s’y rendre une dernière fois, avant d’embarquer dans un jet privé. Un moment particulièrement douloureux pour Laeticia Hallyday et pour ses filles, Jade et Joy, qui étaient à ses côtés.

Toujours selon nos confrères de M6Info, toutes trois se sont recueillies pendant une vingtaine de minutes. C’est en larmes qu’elles ont fait leurs adieux à Johnny Hallyday, qui est mort le 6 décembre dernier, des suites d’un cancer. Et pour cause, comme l’explique le site info, « Laeticia est consciente qu’elle ne reviendra sans doute pas avant longtemps à Saint-Barth ».

Une nouvelle vie à Los Angeles ?

Après ces adieux déchirants, Laeticia Hallyday, Jade et Joy se sont envolées pour Los Angeles, où une nouvelle vie les attend. Après avoir vécu un calvaire à l’école à Saint-Barth, Jade et Joy vont pouvoir retrouver leurs petits camarades du lycée français. Quant à Laeticia Hallyday, elle va continuer son travail de deuil, loin des regards indiscrets…

