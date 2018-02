Laeticia Hallyday hérite aussi de conséquentes dettes de Johnny Hallyday

Son demi-frère, David Hallyday s’est joint à elle pour faire valoir leurs droits à la succession. En apprenant qu’ils ne figuraient pas dans le testament de leur père, les deux artistes ont été « brisés ». Dès lors, la bataille juridique a débuté entre eux et leur belle-mère, Laeticia Hallyday.

Or, c’est une théorie que Fabien Lecoeuvre, attaché de presse et auteur d’un livre sur Johnny, a déjà avancé ces derniers jours. Et si le rockeur avait choisi de déshériter ses deux aînés pour les protéger des dettes ? RTL révèle en effet que le Taulier a légué toute sa fortune à sa femme mais également quelques millions d’euros de dettes.

10 millions d’euros de dettes pour Laeticia Hallyday

D’après RTL, le montant des dettes pourrait s’élever à 10 millions d’euros. Dans sa chronique 3 minutes pour comprendre, le journaliste Jean-Alphonse Richard a annoncé ce 16 février que Johnny Hallyday avait laissé à sa jeune veuve « un patrimoine global estimé entre 30 et 40 millions d’euros, si l’on tient compte des 10 millions de passifs et de dettes ».

Le Canard Enchaîné avait déjà estimé à 9 millions d’euros la somme que le chanteur devait au fisc français.

