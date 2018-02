Laeticia Hallyday et David Hallyday : La guerre est déclarée entre eux

Il y a quelques jours, le magazine Closer rapportait que Laura Smet et la veuve du rockeur ne s’étaient plus adressées la parole depuis les funérailles de celui-ci, le 11 décembre dernier.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne trouvera pas non plus du soutien du côté de David Hallyday. Il se murmure que le fils aîné du chanteur serait en froid avec Laeticia Hallyday. Des tensions évoquées par nos confrères de Closer et de Voici.

Selon le magazine Closer, l’héritage de Johnny Hallyday serait source de tensions au sein du clan. Ce n’est un secret pour personne, la succession du chanteur s’annonce complexe… Mais si l’on croit les révélations du magazine Voici, la source de leur dispute serait tout autre. En cause : l’album posthume du défunt chanteur.

L’album de la discorde

De retour à Los Angeles, Laeticia Hallyday travaille au côté des équipes du rockeur afin de finaliser cet album qui tenait tant à coeur à Johnny Hallyday. Mais David Hallyday ne verrait pas cela d’un bon oeil.

En effet, un proche du clan confie au magazine Voici :

[David] pense que [Laeti­cia] n’est abso­lu­ment pas légi­time pour cela. Selon lui, l’al­bum doit néces­sai­re­ment être défendu par un artiste.

Et d’ajouter :

En hommage à son père, David veut faire toute la promo, télé, radio, inter­views…

Un désaccord artistique qui serait source de disputes entre les deux. En effet, nos confrères de Voici précisent :

Entre Laeti­cia et David, le point de non-retour semble avoir été atteint.

En froid, Laeticia Hallyday et David Hallyday s’éviteraient soigneusement. Cependant, ils devront se retrouver dans les semaines à venir, pour l’ouverture du testament de Johnny Hallyday. Une nouvelle source de conflits au sein du clan ?

