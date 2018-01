Laeticia Hallyday a tenté de réconcilier toute la famille

Effondrée, elle aurait confié sur la tombe de son défunt mari que « le manque est atroce ». Mariée pendant plus de 20 ans au rockeur, la maman de Jade et Joy vit donc une période très difficile. D’autant plus qu’elle a dû quitter l’île de Saint-Barthélémy, où est enterré son homme, pour rejoindre sa demeure de Los Angeles. Une séparation de plus qu’elle vit comme un abandon…

Laeticia Hallyday « a fait le ménage dans l’entourage »

Philippe Puron, décorateur du couple Hallyday, se souvient pour nos confrères de Gala du lien qu’unissaient ses clients.

Laeti­cia tenait vrai­ment beau­coup à son mari, c’était son Johnny. Je les ai toujours vus très amou­reux. Il adorait Jade et Joy.

Selon lui, la femme du rockeur avait décidé de rendre ses derniers instants plus agréables.

Il n’ai­mait pas les conflits. Laeti­cia a bien fait le ménage dans l’entou­rage, quand même…

Néanmoins, il précise :

Laeti­cia a toujours voulu récon­ci­lier tout le monde pour que Johnny soit bien avec ses enfants David, Laura…

Le clan Hallyday s’était en effet ressoudé ces derniers mois. Ainsi, Laura Smet et David Hallyday comme Estelle Lefébure, ex-femme de ce dernier et leurs filles, Ilona et Emma, étaient présents pour de belles vacances, cet été, dans la villa de Saint-Barth. Un bonheur en famille qui aura malheureusement été de courte durée.

