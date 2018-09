La vidéo gênante de Serena Williams se moquant d’Amélie Mauresmo

Depuis la finale dames de l’US Open, Serena Williams a lancé un gigantesque débat sur le sexisme dans le monde du tennis. Elle aurait été arbitrée de façon très sévère parce qu’elle est une femme. Une accusation contre l’arbitre Carlos Ramos qui a lancé un débat plus large sur le traitement différent dont les femmes seraient différentes. Mais, peut-elle vraiment s’ériger en icône féministe ?

C’est une vidéo qui remonte déjà à quelques années et Serena Williams ne s’attendait sans doute pas à la voir resurgir aujourd’hui. Un sketch qui aurait environ une dizaine d’années dans laquelle elle se moque du physique de la joueuse française Amélie Mauresmo. Celle-ci a longtemps été critiquée pour son physique, jugé peu féminin. Mais, quand c’est quelqu’un qui veut défendre les droits des femmes qui le fait, c’est plutôt problématique.

détaille un utilisateur sur Twitter qui a publié le clip. Celui-ci a été vue près de 300.000 fois depuis sa mise en ligne. Plutôt gênant, il faut le dire.

Here’s Serena Williams fighting for women’s rights in a skit that makes fun of Amelie Mauresmo’s appearance. Amelie, of course, is being portrayed by a man because it’s SOOOOOO funny. pic.twitter.com/KwRLG4BA8R

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) September 10, 2018