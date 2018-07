La drôle de machine que Cristiano Ronaldo veut ramener en Italie

Vous quand vous déménagez, vous vous demandez sans doute comment tout tiendra dans la valise. Cristiano Ronaldo, récemment transféré du Real Madrid à la Juventus Turin a des priorités différentes.

Les requêtes du footballeur…

Cristiano Ronaldo avait récemment fait parler de lui cet été. Transféré pour 105 millions d’euros en Italie, il a provoqué un mini-séisme dans le football européen. Il pourrait même bientôt avoir sa propre émission de télé-réalité. Mais, tout cela ne lui suffit pas. Notamment parce qu’il s’est fait éliminer de la Coupe du Monde 2018.

Alors, cet acharné d’entraînement (comme son fils), ne compte pas tout lâcher pour la dolce vita, les gelatos et autres tiramisus. La salle de sport devrait encore être au cœur de ses préoccupations. Et pour que tout cela se passe bien, il a besoin d’une machine très particulière, qui a appartenu à la NASA et lui a coûté la bagatelle de deux millions d’euros. A quoi sert-elle ? A s’entraîner en l’absence de gravité. Il peut ainsi augmenter son poids de 80% si nécessaire pour améliorer ses performances. Mais, la machine ne semble pas être très facile à transporter. Ses proches sont en train de s’activer. On espère tout de même qu’il sera prêt pour la reprise de la saison…

