Kylie Jenner publie une nouvelle photo de sa fille Stormi !

Kylie Jenner revient en force sur Snapchat ! Après avoir fait perdre plus de 1 milliard de dollars à la société en bourse, la it-girl a dévoilé sur son compte officiel une publication qui a fait beaucoup parler.

Et pour cause, il s’agit d’une nouvelle photo ou plutôt une vidéo inédite de sa fille Stormi Webster-Jenner. Mais si on s’attendait enfin à voir le visage du petit bout de chou, Kylie Jenner est restée encore discrète sur le sujet.

Une vidéo des plus adorables !

Depuis la naissance de Stormi Webster-Jenner, Kylie Jenner contrôle parfaitement ses réseaux sociaux. Ni trop peu, ni trop pas assez ! Pour rester sur cette voie, elle a donc montré juste l’un des petits pieds du nourrisson.

Autant vous dire que le résultat est plus que mignon. Ses fans ont été ravis même s’ils auraient préféré voir le visage de la fille de Kylie Jenner. Mais, ce n’est certainement qu’une question de temps !

