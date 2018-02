Kylie Jenner : La jeune maman fait mieux que Beyoncé sur Instagram !

Beyoncé et Kylie Jenner sont toutes deux mamans. Mais la demi-sœur de Kim Kardashian a réussi à faire mieux que la chanteuse avec sa photo de sa fille.

Après avoir caché sa grossesse durant neuf longs mois, Kylie Jenner a enfin tout révélé sur les réseaux sociaux. La jeune femme a accouché d’une petite fille, fruit de son amour avec Travis Scott. Même si les rumeurs veulent que le couple batte de l’aile, la demi-sœur de Kim Kardashian est comblée de bonheur grâce à l’arrivée de son enfant.

La belle brune a prénommée sa fille Stormi et cette dernière fait déjà sensation sur Instagram. Kylie Jenner a publié une photo de son pouce agrippé par la petite main de sa fille dont on distingue le bas du visage. Le cliché a récolté plus de 16,5 millions de j’aime.

Kylie Jenner détrône Beyoncé

Pour annoncer l’arrivée de ses jumeaux, Beyoncé avait posté une photo tirée d’un shooting photo. Elle avait alors été à l’origine du cliché le plus aimé d’Instagram en 2017. Elle avait récolté plus de 11 millions de likes.

Étonnant lorsque l’on sait que Beyoncé est suivie par 111 millions d’internautes quand Kylie Jenner en compte 8 millions de moins.

Quel est votre cliché préféré ?

