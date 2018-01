Kylie Jenner : Enfin une photo de son baby bump ?

Malgré tout, la belle brune n’a jamais confirmé ou démenti attendre son premier enfant à seulement 20 ans.

Pourtant, elle ne se montre plus en public depuis que la news a été révélée et semble tout faire pour ne pas dévoiler son corps, elle qui pourtant, adorait l’exhiber sur la toile.

Kylie Jenner : Le baby bump enfin photographié ?

Les rumeurs les plus folles ont alors circulé sur sa grossesse. Brûlant d’impatience d’en savoir plus, les fans de la jeune femme attendent qu’elle parle enfin. Mais cette dernière n’aurait même pas eu besoin de parler. En effet, le compte Instagram wimshowbiz vient de publier une photo des plus parlantes.

Sur celle-ci nous voyons Kylie Jenner dans une épicerie en train d’acheter un biberon rose selon les témoins de la scène ! Nous pouvons constater qu’elle portait un sweat shirt ample et que sa grossesse ne fait donc plus aucun doute. Elle attendrait donc une petite fille !

Cependant, certains internautes remettent en doute l’identité de la jeune femme prise en photo. Il pourrait selon eux s’agir d’un énième sosie de Kylie.

Qu’en pensez-vous ?

