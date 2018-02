Kylie Jenner dévoile le prénom et la première photo de sa fille !

Kylie Jenner est sur un petit nuage ! Ce mois-ci, la benjamine du clan Kardashian/Jenner a confirmé sa grossesse et a annoncé la naissance de sa fille via Instagram.

A seulement 20 ans, la it-girl devient donc maman et a accueilli son premier enfant né de sa relation avec le rappeur Travis Scott.

Si elle avait juste donné quelques détails sur sa fillette, Kylie Jenner vient tout juste de répondre à deux questions qui étaient sur toutes les lèvres : Quel est son prénom ? A quoi ressemble-t-elle ?

Un cliché adorable !

C’est donc sur son compte Instagram que Kylie Jenner a dévoilé la première photo de sa fille. On peut y admirer le petit bout de chou vêtu d’un pyjama rose qui tient le doigt de sa mère.

Et ce n’est pas tout, la dulcinée de Travis Scott écrit en légende Stormi Webster. Vous l’aurez compris, il s’agit donc du prénom de son enfant et il signifie « orageux ». Celui-ci est donc original et il reste dans la même lignée que les prénoms de la famille Kardashian.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net