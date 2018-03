Kylie Jenner dévoile une photo de sa fille sur Instagram pour les 1 mois de son « ange »

La petite fêtait son premier mois le 1er mars et pour marquer le coup, sa maman a publié une photo avec Stormi dans ses bras sur son compte Instagram.

À croquer

Et voilà que Stormi a 1 mois et est déjà très adulée sur les réseaux sociaux même si on n’a toujours pas vu son joli minois. La photo est plus qu’adorable vu qu’on voit enfin la maman et son « ange », c’est ainsi qu’elle l’appelle. Un cliché qui fait un véritable succès puisque la photo a déjà à son actif plus de 10 millions de « J’aime » sur Instagram.

Retour à la normale

Pour Kylie, c’est également un jour spécial puisque peu de temps après son accouchement, elle retrouve petit à petit son corps de rêve. C’est sur sa story Snapchat qu’elle a dévoilé son corps de maman en sous vêtements. C’est avec grande surprise qu’on la voit arborer un ventre plat à « 1 moiiiiss ». Jusqu’à présent, elle n’avait pas montré – comme à son habitude – ses formes puisqu’elle posait toujours dans des vêtements amples.

Avec ces derniers clichés c’est officiel, Kylie Jenner est bel et bien de retour sur la scène médiatique après 9 mois de silence. Récemment, elle s’est d’ailleurs excusée auprès de ses followers pour ce long silence.

Ainsi, elle avait annoncé :

Je suis désolée de ne pas vous avoir éclairé malgré toutes les rumeurs. Je comprends que vous soyez habitués à me suivre dans mon quotidien mais ma grossesse était une aventure que je ne voulais pas vivre avec le monde entier.

Un message d’excuses que ses fans ont acceptés de bon cœur vu les réactions attendrissantes et les encouragements qu’elle reçoit à chacune de ses manifestations.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net