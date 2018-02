Kylie Jenner a accouché de son premier enfant ! (VIDÉO)

Personne ne s’attendait à ça ! Après des semaines de rumeurs et de spéculations, Kylie Jenner a enfin tout révélé. La jeune femme a bel et bien été enceinte car elle a accouché de son premier enfant. C’est via son compte Instagram que la it-girl a décidé d’annoncer la bonne nouvelle.

Comme les médias disaient, la belle brune est donc devenue maman d’une petite fille née le 1er février dernier de sa relation avec le rappeur Travis Scott. Pour la belle occasion, Kylie Jenner a dévoilé une vidéo qui mettait en scène sa grossesse.

Kylie Jenner en a également profité pour s’exprimer sur sa grossesse qu’elle voulait garder secrète:

Je suis désolée de vous avoir laissé sans réponse pendant toutes ces spéculations. Je comprends que vous avez été habitués à ce que je vous embarque dans toutes mes aventures. Ma grossesse était l’une des seules choses que je ne voulais pas vivre sous les feux des projecteurs. Je savais que le mieux pour moi, c’était de me préparer pour ce rôle de toute ma vie, de la façon la plus positive, la moins stressante et la plus saine possible. Je n’avais pas prévu de faire de buzz ni de gagner de l’argent avec cette révélation. Je savais que mon bébé sentirait le stress et chaque émotion ainsi j’ai choisi de le faire pour ma petite princesse et notre bonheur.

Ma grossesse a été l’expérience la plus belle, la plus puissante et la plus bouleversante de ma vie et ça va beaucoup me manquer. J’ai apprécié le soutien de mes amis et surtout celui de ma famille pour m’avoir aidé à rendre ce moment si spécial secret. Ma magnifique petite fille en pleine santé est arrivée le 1er février et je ne pouvais plus attendre de partager cette bénédiction avec vous. Je n’ai jamais ressenti autant d’amour ni été aussi heureuse. Merci de votre compréhension.