Kylian Mbappé, nouvelle star du musée Grévin

Kylian Mbappé a inauguré sa statue au musée Grévin il y a quelques jours ! Et le moins que l’on puisse dire c’est que son double est parfaitement réussi.

La semaine passée a été forte en émotions pour Kylian Mbappé. Surtout le jeudi 17 mai. En effet, le joueur de football a appris sa sélection dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour le Mondial 2018. Toutefois, il est passé sans doute définitivement à la postérité. De fait, comme Alexandra Lamy ou encore Maître Gims récemment, l’attaquant au PSG a eu le droit à sa statue de cire au musée Grévin.

Record de précocité

Kylian Mbappé est habitué à battre des records de précocité dans le domaine sportif. Or, c’est un autre type de record qu’il obtient cette fois-ci. Ainsi, il est la personnalité la plus jeune à faire son entrée au musée Grévin !

Comment se souviendra-t-on de lui ? Son double en cire reprend une posture habituelle du partenaire de Neymar. Il a les bras croisés et un grand sourire sur le visage. Sa position classique quand il marque un but et que l’on espère voir souvent cet été lors du mondial en Russie.

Un honneur d’être la plus jeune célébrité à entrer au @Grevin_Paris 😆😆 pic.twitter.com/dvT5VI3U7r — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 17, 2018

Que pense-t-il à 19 ans de son double de cire qui ne vieillira plus ?

C’est une fierté de pouvoir entrer dans ce grand musée, au milieu de toutes ces idoles, tous ces gens qui inspirent la société, m’ont inspiré et m’inspirent encore. Il est bien: les sourcils, les cheveux, tout… C’est une réussite, je suis bouche bée. C’est vraiment Kylian en fait !

Et vous, que pensez-vous de la statue de Kylian Mbappé ?

écrit par David