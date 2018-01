Carnet rose ! Kim Kardashian et Kanye West viennent d’accueillir leur troisième enfant. On vous en dit plus sur cette naissance qui va casser Internet !

On attendait ce moment avec impatience et il est enfin arrivée ! En ce 16 janvier 2018, Kim Kardashian et Kanye West ont accueilli leur troisième enfant. Après North et Saint, les deux stars vont de nouveau pouponner. C’est sur son site Internet que la bimbo brune a annoncé la merveilleuse nouvelle !

Un petit bout de chou de plus dans le célèbre clan !

Il s’agit donc d’une petite fille, née d’une mère porteuse, qui a vu le jour à 12h47. Selon TMZ, elle pèse 3,3kg mais son prénom n’a toujours pas été dévoilé.

Pour l’instant, Kim Kardashian a publié ce premier message et il est adorable:

Kanye et moi sommes heureux d’annoncer l’arrivée de notre belle petite fille en bonne santé. Nous sommes absolument reconnaissants envers notre mère porteuse qui a réalisé notre rêve avec le plus beau cadeau à offrir, et à nos merveilleux médecins et infirmières pour leurs soins spéciaux. North et Saint sont particulièrement ravis d’accueillir leur petite soeur

Maintenant, on a hâte de découvrir le joli minois du bambin. Félicitations au couple !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net