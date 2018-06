Kev Adams officialise enfin son couple avec Iris Mittenaere !

Le mercredi 13 juin, Kev Adams a répondu aux questions des enfants dans l’émission Au Tableau !, diffusée sur C8.

Parmi leurs nombreuses interrogations, les jeunes élèves ont notamment demandé à l’humoriste s’il avait une copine. D’abord timide, Kev Adams s’est finalement confié sur son couple et a fini par dévoiler l’identité de sa dulcinée.

Face aux enfants de l’émission Au Tableau !, Kev Adams n’a pas pu conserver bien longtemps le secret sur sa vie de couple. Lorsqu’un élève lui a demandé s’il avait une copine, l’humoriste lui a répondu en toute franchise :

Suite à cette réponse, les enfants ont logiquement voulu savoir le nom de celle qui partage la vie de Kev Adams. L’intéressé a alors expliqué :

Écoute, j’ai une copine, ça se passe très bien, je suis heureux avec elle mais je ne préfère pas crier à toute la France voilà c’est elle ma copine. Parce que je sais qu’après on va venir m’embêter et venir l’embêter elle aussi.

Un autre élève particulièrement malin n’a pas voulu se contenter de cette réponse et a posé la question suivante à Kev Adams :

Piégé mais fair-play, Kev Adams a alors accepté de se dévoiler pour les enfants en répondant :

En réalité, peu importe comment on s’en rencontre. Dans la vie, on se rencontre, à une soirée, tu verras quand tu vas grandir tu vas rencontrer plein de gens comme ça par hasard. Mais, en tout cas, ça ne veut pas forcément dire que c’est elle ma copine, tu as compris ? Ca veut dire que j’ai une copine et que je préfère garder ça pour moi… Mais oui, c’est elle.