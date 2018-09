Karl Lagerfeld méconnaissable sans ses lunettes noires : la Toile est sous le choc

En plus d’être le directeur artistique de la maison de haute couture Chanel à Paris depuis 1983 (rien que ça !) Karl Lagerfeld est aussi une icône de la mode avec un style propre à lui même. Et oui, Karl Lagerfeld a sa propre panoplie connue de tous : cheveux blancs, catogan et surtout lunettes noires. Rares sont les fois où l’allemand s’est affiché sans ses célèbres lunettes de soleil. Toutefois la semaine dernière, lors du défilé Fendi, le maestro s’est laissé photographier sans son accessoire fétiche. Une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Karl c’est toi ?

La présentatrice de télévision italienne Jo Squillo ne pensait sûrement pas que son cliché avec le roi de la mode aurait fait le tour du monde. En effet, sur ce cliché Karl Lagerfeld s’affiche pour l’une des premières fois en public avec une monture carrée aux verres transparents. Un changement de look radical qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

De fait, certains ont étés ravis de constater le changement :

J’aime beaucoup, bravo !

J’ai toujours beaucoup d’admiration pour vous, ce que vous faites et ce que vous êtes.

Il est vraiment beaucoup mieux ainsi !! 👍

D’autres n’ont pas hésité à critiquer ce nouveau look.

Ce n’est « plus » lui ….

Finalement très moche

Il y a quelques temps le Kaiser avait déjà donné les raisons pour lesquelles il a décidé de ne porter que des lunettes noires.

Pour moi, les lunettes noires sont comme des ombres à paupière portables. A travers les verres teintés, le monde est plus beau et tout le monde rajeunit instantanément de 10 ans. Voilà pourquoi je porte toujours des lunettes noires

Le célèbre couturier tenterait-il de se donner une nouvelle image ?

écrit par Aline B M