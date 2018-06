Karine Ferri poste une adorable photo de son baby bump et répond à la question du sexe du bébé !

La famille va bientôt s’agrandir ! Karine Ferri est en effet de plus en plus ronde, comme en atteste le cliché posté sur Instagram le 15 juin dernier. Vêtue d’une longue robe blanche qui souligne ses courbes voluptueuses, l’animatrice de TF1 regarde vers l’horizon. Déjà maman d’un petit Maël, âgé de 2 ans, Karine Ferri se refuse néanmoins à en dire davantage sur le sexe du bébé ou sur la date prévue de l’accouchement.

A post shared by Karine Ferri (@karineferri) on Jun 15, 2018 at 5:32am PDT

Effectivement, si Karine Ferri ne cache plus sa grossesse, elle préfère garder son jardin secret jusqu’à la naissance de l’enfant. À une internaute qui se demandait pourquoi elle gardait le mystère, la compagne de Yoann Gourcuff a répondu sur Instagram :

Ma grossesse ne peut évidemment pas être cachée (il faudrait être aveugle pour ne pas le voir) donc je l’assume pleinement.

En revanche, il y a des choses qui sont bien trop personnelles et qui doivent rester en famille.

Donc non je n’ai pas envie de dévoiler le sexe et non je n’ai pas envie de révéler mon terme.

Mais ne vous inquiétez pas la presse peuple se chargera de révéler tout ça !