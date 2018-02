Karine Ferri s’épanouit dans son travail tout comme dans sa vie de femme et de mère. Dans les colonnes de Télé 7 jours, ce samedi 10 février, l’animatrice de TF1 s’est ainsi confiée sur la relation qu’elle entretenait avec son fils, Maël, né en avril 2016.

La compagne de Yoann Gourcuff, plutôt discrète d’habitude, a accepté d’en dire plus sur la façon dont elle avait vécu le fait de devenir mère. Et elle est catégorique :

D’ailleurs, depuis la naissance de son bout de chou, elle ne peut s’empêcher de le couvrir d’amour.

Pour autant, l’ex de Grégory Lemarchal ne compte pas le surprotéger.

Et je ferai tout pour qu’il ne se considère pas comme un privilégié. C’est important pour moi de lui inculquer la notion de travail, de défi et de mérite.

A-t-elle ajouté.

Karine Ferri arrive à mener de front vie privée et vie publique.

Je partage ma semaine entre Paris et Rennes, où j’ai ma vie de famille. Cet équi­libre me permet de ne pas ressen­tir la tension qu’il peut y avoir dans le milieu de la télé avec cette course contre la montre perma­nente. Quand je termine mes émis­sions, je retrouve mes deux hommes et je mène une vie normale. J’accom­pagne mon fils Maël, qui aura deux ans en avril, à la crèche, je fais les courses.