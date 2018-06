Karine Ferri face à un choix crucial ?

Tout semble sourire à Karine Ferri. Côté professionnel, l’animatrice de TF1 enchaîne les projets. Côté vie privée, tout va pour le mieux également. En couple avec le footballeur Yoann Gourcuff, elle s’apprête à agrandir sa petite famille. En effet, l’heureuse maman du petit Maël est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Il se murmure même qu’elle s’apprêterait à pouponner une petite fille.

Installée à Rennes où évolue son footballeur de chéri, Karine Ferri a trouvé le parfait équilibre entre sa vie de famille et son travail. Ainsi, elle confiait récemment à nos confrères de Télé 7 jours :

Je partage ma semaine entre Paris et Rennes, où j’ai ma vie de famille. Cet équilibre me permet de ne pas ressentir la tension qu’il peut y avoir dans le milieu de la télé avec cette course contre la montre permanente. Quand je termine mes émissions, je retrouve mes deux hommes et je mène une vie normale. J’accompagne mon fils Maël, qui aura deux ans en avril, à la crèche, je fais les courses

Malheureusement, une ombre pourrait ternir ce tableau idyllique. Selon nos confrères du magazine Public, l’animatrice de TF1 pourrait être contrainte de devoir faire un choix cruel dans les semaines à venir…

Karine Ferri : Sa vie de famille ou sa carrière ?

En effet, l’hebdomadaire rappelle que le contrat de Yoann Gourcuff avec le stade rennais s’achève dans moins d’un mois… Et visiblement, le club n’envisagerait pas vraiment de le renouveler. Et pour cause : le footballeur, qui n’a joué que 13 matchs au cours de cette saison, ne serait pas assez rentable.

Ainsi, Yoann Gourcuff pourrait s’envoler vers d’autres horizons… comme le Qatar ou encore l’Arabie Saoudite. Si tel est le cas, on imagine mal Karine Ferri ne pas suivre son homme. Eh oui, la future maman a toujours fait savoir que sa famille était sa priorité… et ce quitte à mettre sa carrière entre parenthèses ? Comme le souligne le magazine Public, l’animatrice de TF1 pourrait bien tout plaquer afin de suivre son cher et tendre.

Mais elle a déjà prouvé par le passé qu’elle pouvait allier travail et vie de famille. Nul doute qu’elle saura trouver une solution. D’autant plus que comme le confie un producteur à nos confrères de Public :

Les émissions sont tournées par salves, c’est-à-dire qu’on met en boîte cinq numéros en une seule journée.

Nul doute que quelques allers-retours en avion ne lui font pas peur !

écrit par Eliane Costa