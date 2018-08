Karine Ferri et Yoann Gourcuff fiancés !

C’est une bonne nouvelle pour Karine Ferri ! En effet, selon le magazine Public, la jolie brune a été demandée en mariage par son chéri, le footballeur Yoann Gourcuff. Une demande faite le 16 juillet dernier, le même jour que la naissance de leur deuxième enfant.

Ce serait après la naissance de Claudia que le footballeur se serait agenouillé pour demander la main de sa belle. Toujours selon Public, l’animatrice télé aurait explosé de joie. Si pour le moment, aucun détail n’a filtré. Ils se murmurent que la cérémonie serait prévue en Corse, l’été prochain !

Une heureuse nouvelle

On peut dire que tout souri à Karine Ferri. Côté professionnel, l’animatrice télé est de partout. En effet, la belle multiplie les projets. Bientôt, les téléspectateurs pourront la retrouver co-animatrice dans Danse Avec Les Stars avec Camille Combal. Mais ce n’est pas tout, elle reviendra également à la co-présentation dans The Voice Kids 5 et The Voice 8.

Mais, la jolie brune est avant tout pleinement heureuse dans sa vie privée. En couple depuis 2011 avec le footballeur Yoann Gourcuff, elle file le parfait amour. En 2016, le couple a accueilli leur petit Mael et deux ans après viendra la petite Claudia.

Félicitations aux futurs mariés !

écrit par Doriane