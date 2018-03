Karine Ferri enceinte de son deuxième enfant : Les photos de son baby bump !

Un heureux événement que la future maman n’a pas souhaité commenter, cette-dernière préférant faire preuve de discrétion quand il s’agit de sa vie privée.

Mais force est de constater que les rumeurs disaient vrai. En effet, le magazine Voici dévoile dans son dernier numéro, en vente dans les kiosques depuis ce vendredi 9 mars, des photos de son ventre arrondi. On la découvre en vacances aux Maldives, entourée de son fils Maël, de ses parents. Retenu en France pour cause de match de foot, Yoann Gourcuff n’a pas pu se joindre à sa petite famille.

Malgré l’absence de son chéri, Karine Ferri semblait resplendissante. Un proche de l’animatrice confie à l’hebdomadaire :

Elle est hyper heureuse, perchée sur un petit nuage !

Et pour cause : enceinte de cinq mois et demi, l’animatrice de TF1 attendrait… une petite fille ! Le choix du roi donc pour la jolie brune, qui est déjà l’heureuse maman d’un petit garçon.

Karine Ferri de retour dans « The Voice »

Si elle refuse pour le moment de confirmer cette heureuse nouvelle, Karine Ferri ne pourra pas la cacher bien longtemps. Non, l’animatrice de TF1 va bientôt reprendre du service afin d’assurer les primes en direct de The Voice. Une dernière mission avant l’arrivée du bébé… qui devrait pointer le bout de son nez au mois de juin. Nul doute qu’il est d’ores et déjà très attendu !

