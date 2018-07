Karine Ferri a accouché : Le sexe et le prénom du bébé révélés

La famille s’est agrandie ! Karine Ferri vient de donner naissance à son deuxième enfant selon les informations de nos confrères de Purepeople. Il y a quelques jours, l’animatrice de TF1 partageait son inquiétude sur les réseaux sociaux : il était donc grand temps que son petit ange pointe le bout de son nez.

Déjà parents d’un petit Maël, Karine Ferri et le footballeur Yoann Gourcuff lui ont donné une petite sœur qu’ils ont décidé d’appeler Claudia, précise encore le site Purepeople. De nature discrète, la jeune maman avait jusqu’alors refusé de dévoiler le sexe du bébé et le terme de sa grossesse.

Non je n’ai pas envie de dévoiler le sexe et non je n’ai pas envie de révéler mon terme.

Mais ne vous inquiétez pas la presse peuple se chargera de révéler tout ça !