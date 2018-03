Julie Gayet soutient Laetitia Milot dans son combat contre l’endométriose

Et elle n’est pas la première à être subjuguée par la force avec laquelle Laetitia Milot poursuit sa bataille contre l’endométriose. L’actrice de Plus belle la vie prépare d’ailleurs un reportage pour ouvrir les yeux de tous sur cette maladie qui touche une femme sur sept, et qui empêche très souvent celles qui en souffrent de tomber enceinte. Pourtant, il y a quelque mois, Laetitia Milot annonçait, à la surprise de tous et pour notre plus grand bonheur, qu’elle attendait un heureux événement .

Julie Gayet très émue par le combat de Laetitia Milot

En effet, c’est au micro de nos confrères de RMC que Julie Gayet a voulu lui adresser un joli message :

J’aime et je trouve telle­ment coura­geux son combat sur l’endo­mé­triose et le fait qu’elle ait réussi à avoir un enfant mais ça c’est formi­dable. Je la salue… Vrai­ment, très émou­vant.

Des mots qui iront droit au cœur de Laetitia Milot qui accueillera sa petite fille pour le mois de mai.

