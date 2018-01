Julie Gayet ira-t-elle aux Oscars 2018 avec François Hollande ?

L’actrice et réalisatrice française Julie Gayet comptera parmi les invités. En effet, elle foulera le tapis rouge pour défendre deux films produits par sa société de production Rouge International. Il s’agit de Visages villages d’Agnès Varda JR, et de L’insulte réalisé par Ziad Doueiri. Le premier est nommé dans la catégorie Meilleur film documentaire ; le second Meilleur film en langue étrangère.

A cette occasion, elle a été invitée sur le plateau de Cnews. Le journaliste Jean-Pierre Elkabbach n’a pas résisté à la tentation de lui poser la question qui est sur toutes les lèvres : sera-t-elle accompagnée de son compagnon François Hollande ? Voici sa réponse :

Ah. Non, je ne serais pas accompagnée. C’est vrai que chacun son métier, chacun son monde, on respecte ça et même si on est très lié et côte à côte, non, non je serai seule.

L’amour au grand jour

Début 2014, la révélation de leur histoire d’amour faisait les gros titres des journaux. Aujourd’hui, le couple ne se cache plus. Il prend même plaisir à poser devant les photographes. La comédienne et l’ancien président de la République, qui refusaient d’officialiser leur relation, vivent désormais leur amour au grand jour. Ainsi, le 27 janvier dernier, ils étaient au MK2 Bibliothèque à Paris pour présenter le documentaire The ride, la chevauchée. La jeune femme avait pu compter sur le soutien de son compagnon.

