Alors que les passions se déchaînent autour des concerts de Bertrand Cantat, quinze ans après la mort sous ses coups de Marie Trintignant pour laquelle il a été condamné et a purgé sa peine, le juge Philippe Laflaquière pointe du doigt vendredi 16 mars le « tribunal médiatique tout-puissant, incontrôlable » qui fait passer au second plan « l’institution judiciaire ».

Le magistrat écrit :

Plus que jamais, je crois indispensable de la respecter, de la fortifier, de soutenir tous ces professionnels – administration pénitentiaire comprise –, qui placent leur compétence et toute leur énergie au service d’une belle mission, tenter de réparer les maux les plus cruels de notre société.