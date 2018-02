Johnny Hallyday : un service de pèlerinage à St Barthélemy bientôt mis en place

Johnny Hallyday a été inhumé à St Barth. Une décision qui avait suscité une vague de déception du côté de ses fans. Aujourd’hui, grâce à l’un d’eux, il leur sera bientôt possible de se rendre en pèlerinage sur place.

C’est sur son Facebook le 15 février dernier que Alain Dian, fan de Johnny Hallyday, a annoncé la nouvelle « pèlerinage pour Saint-Barthélémy est enfin organisé ».

Depuis l’enterrement de Johnny Hallyday à St Barthélemy, les fans avaient été nombreux a exprimer leur déception. Difficile pour eux de venir lui rendre hommage à près de 6.720km de Paris. En quête de solution, Alain Dian, fan du chanteur, a décidé de mettre en place un service de « pèlerinage à st Barthélemy ».

Selon Le Parisien, ce chef d’entreprise de 61 ans propose plusieurs séjours pour un montant de 1850€. Des pèlerinages de sept jours et six nuits comprenant le vol aller- retour et le séjour sur un catamaran pour huit personnes.

C’est l’astuce, le bateau fait liaison entre Saint-Martin et Saint-Barth’ et sert d’hôtel flottant. Quant au billet d’avion, j’assure le prix jusqu’au 21 mars. Après cela augmentera.

Une idée solidaire

Interviewé par Le Parisien, Alain Dian affirme qu’il ne s’agit en aucun cas de business. Face aux prix des billets, il a tout simplement décidé de réagir et de trouver une alternative abordable pour ceux et celles qui souhaitent rendre hommage à leur idole.

D’ailleurs, l’homme n’en retire aucun bénéfice.

J’ai créé une association loi 1901 pour organiser tout cela, mais ce n’est pas moi qui récolte l’argent. Les personnes intéressées paieront directement à l’agence de voyages avec laquelle je travaille et à la compagnie maritime qui affrétera les catamarans.

Un beau geste qui témoigne bien de toute l’affection que des fans peuvent porter à leur idole. Nul doute que l’idée en séduira plus d’un.

