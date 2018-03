Johnny Hallyday : Ses proches révèlent les détails émouvants de son dernier dîner avec ses amis

Quelques uns de amis proches se sont confiés au magazine Paris Match où ils se remémorent, non sans une certaine émotion, leur dernier dîner avec le rockeur. Le « dîner du jeudi » était devenu une tradition entre Johnny Hallyday et ses amis proches.

Ainsi, le 30 novembre dernier, tous se sont retrouvés pour ce qui serait leur dernier dîner avec le chanteur. Autour du rockeur, de son épouse Laeticia, de Jade et Joy, et de Mamie Rock, étaient donc présents : son ami de toujours, le restaurateur Claude Bouillon, le compositeur Pierre Billon, Philippe Fatien le roi des nuits parisiennes, son manager Sébastien Farran, Maxime Nucci, la productrice Anne Marcassus et son époux Fabrice le Ruyet dit Billy. Ce dernier se souvient :

Curieusement Vincent Lindon était présent. Ce n’était pas un habitué du cercle, mais il est resté là, discret, affichant un respect admiratif absolument formidable.

Tous se rendent dans le bureau du rockeur, où il les attend. Nos confrères de Paris Match précisent :

Parce qu’il ne peut plus monter les escaliers menant à sa chambre, à l’étage, et que l’ascenseur installé récemment est trop petit pour le fauteuil roulant, on y a installé les appareils et un lit médicalisé.

L’émotion était palpable

Si le chanteur était affaibli, Billy se souvient qu’on « pouvait lire dans son regard la joie de nous retrouver ». Après le traditionnel apéro, la bande de potes s’est retrouvée dans la salle de cinéma afin de visionner le film de leur dernier road trip ensemble. En 2016, ils avaient parcouru 7000 kilomètres à travers les Etats-Unis, sur des motos Indian.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’émotion était palpable à la vue de ces images, comme le souligne Billy :

Ensuite, nous, tous les hommes de cette équipée, nous nous sommes longuement étreints. Là, il y avait beaucoup d’émotion, c’était compliqué…

Le magazine poursuit :

Le jeudi 30 novembre, le dernier, les sept bikers ont bien du mal à décoller.

« A jeudi prochain »

Avant de devoir dire au revoir à ses amis, Johnny Hallyday demande à son Billy :

Est-ce que tu crois que ça va aller ?

Philippe Fatien, qui a assisté à la scène, se souvient :

Johnny a dit ça d’une voix étranglée, comme celle d’un enfant. C’était dur. On savait tous que ça n’irait pas loin, mais quand on l’a quitté, cette nuit-là, on n’a pas pu faire autrement que se dire: “A jeudi prochain.”

Malheureusement, le destin en a voulu autrement. Les sept bikers se sont finalement retrouvés le 9 décembre… afin de rendre un dernier hommage à leur ami Johnny Hallyday.

