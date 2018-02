Johnny Hallyday manipulé par toute sa belle-famille ? Pascal Nègre ressort un vieux dossier

La succession de Johnny Hallyday fait couler beaucoup d’encre. Déshé­rités, Laura Smet et David Hallyday, les aînés du rockeur, font tout pour faire valoir leurs droits. Depuis, deux clans s’affrontent. Et certains ne sont pas tendres avec Laeticia Hallyday et sa famille. Alors, Johnny a-t-il été manipulé, comme le disent clairement d’anciens amis ou collaborateurs de la star ? Était-il « sous l’emprise » de sa femme ? Pascal Nègre, ex-patron d’Universal, est plutôt de cet avis.

« Pour ceux qui tombent de leurs chaises »

Ce dimanche 18 février, Pascal Nègre a en effet partagé sur Facebook un article de Libération datant de 2005. Son titre ? Le business Hallyday. Affaires de (belle)-famille.

Pour ceux qui tombent de leurs chaises .. Un article qui date d’une petite quinzaine d’années … no comment Publié par Pascal Nègre sur dimanche 18 février 2018

Pour ceux qui tombent de leurs chai­ses… Un article qui date d’une petite quin­zaine d’an­nées… no comment.

A simplement ajouté le producteur de musique.

Dans cet article plutôt à charge contre André Boudou, le père de Laeticia Hallyday, le journaliste Cédric Mathiot n’y va pas avec le dos de la cuillère. Il dresse le portrait d’un homme que ses détrac­teurs décrivent comme un « petit voyou ». À l’époque, il acceptait de répondre à la presse, précisant que « Johnny sait chanter, pas compter », alors que lui, si ! L’idole des jeunes, quant à lui, est dépeint comme une marion­nette, prise dans les filets de la « bande à Boudou ».

Une belle-famille très présente

En effet, c’est sur le conseil d’André Boudou que Johnny remet en cause son contrat chez Universal. Il demande devant la justice « des dommages et inté­rêts et le droit d’exploi­ter le cata­logue enre­gis­tré en plus de quarante ans de carrière » à son ancienne maison de disques. En l’attaquant, le rockeur a en fait perdu beaucoup d’argent.

Le papier de Libération s’achève par la mise en garde de Pascal Nègre à Johnny Hallyday, au moment de l’affaire, au courant de l’année 2004.

Il n’ap­par­tient qu’à toi que cela se termine en cauche­mar ou en apothéose.

Pascal Nègre a choisi de ressortir ce vieux dossier pour souligner l’influence que semble avoir eu André Boudou sur son gendre. Selon une information du Parisien.

Le jour de l’enter­­re­­ment, plusieurs témoins ont entendu André Boudou, le père de Laeti­­cia qui avait été écarté il y a trois ans, mena­­cer David sur la succes­­sion.

Le grand-mère Boudou, de son côté, estime tout à fait normal que sa petite-fille hérite de tout puisque, selon elle, David et Laura ont déjà eu leur part.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net