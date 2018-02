Johnny Hallyday manipulé par Laeticia d’après un journaliste

Johnny Hallyday est décédé depuis quelques mois, et il est toujours en haut de l’actualité. La faute à une succession qui fait polémique, puisque le chanteur a, dans son testament, tout bonnement déshérité ses enfants Laura et David. Mais un journaliste met en doute que cette décision soit celle du chanteur. Pour lui, c’est une autre personne qui a décidé pour lui.

En effet, le journaliste Sylvain Monier est persuadé que Laeticia est derrière cette décision polémique. Déjà, en 2010, dans une enquête pour le magazine VSD, il révélait que la femme de Johnny avait commencé à faire le vide autour du chanteur.

Sylvain Monier y décrivait la mue de Laeticia de « jeune fille de 19 ans un peu nunuche, grou­pie de son mari, arbo­rant anglaises désuètes et taches de rous­seur juvé­niles » à une femme bien plus affir­mée, qui vivait son « trip à l’amé­ri­caine », se voyait « en Victo­ria Beck­ham ou Ange­lina Jolie ». Le journaliste parlait également des intentions de la jeune femme de faire le tri dans l’entourage de Johnny, en commençant par ses premiers enfants.

Mécontent du portrait que le journaliste dressait de sa femme, Johnny lui avait adressé une lettre sur son site Internet.

« Jamais seul » est le titre de mon album qui vous est dédié. » Jamais seul » est la seule notion que je retiens lorsque l’on s’attaque à ma femme Laeti­cia, mon fils David, ma fille Laura et mes petites Jade et Joy. […] La rumeur veut qu’avec ma femme Laeti­cia, je sois à la tête d’une holding créant une opéra­tion de réha­bi­li­ta­tion de mon image […]. Laeti­cia s’appelle main­te­nant “la Dame de fer”, la régente du système Johnny. Ces gens-là n’ont d’autres envies que d’exis­ter un peu plus par leurs écrits abjects.