Johnny Hallyday : « Laura », le tube absent de ses concerts après sa rencontre avec Laeticia…

Cédric est un membre très actif du fan club de l'idole des jeunes et il en est certain :

La chanson ‘Laura’ ? Et bien… Johnny ne l’a plus chantée en concert depuis très longtemps. La dernière fois c’était en 1993 au Parc des Princes.

Cela fait 20 ans qu’il assiste à presque toutes les tournées du rockeur. Il sait de quoi il parle.

Mais ce fan n’a jamais soupçonné que la disparition de ce tube (écrit et composé par Jean-Jacques, sorti en 1986) lors des concerts était liée aux relations tendues qu’entretenaient Laeticia, que Johnny Hallyday rencontre en 1995 et épouse l’année suivante, et sa fille Laura Smet.

Laura Smet pense que Laeticia est à l’origine de la disparition de ce tube à son répertoire

Depuis les dernières révélations du testament du rockeur, la presse cherche à expliquer sa décision de déshériter ses deux aînés, David et Laura. « Sous l’emprise » de Laeticia, a-t-il été contraint de le faire tout comme il a été obligé de ne plus chanter le tube Laura ?

L’actrice de 34 ans en est persuadée. Dans une lettre posthume adressée à son père, elle écrit :

Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s’appeler !

Elle aurait également glissé en privé :

Mon père n’a plus jamais chanté la chanson ‘Laura’ en concert depuis qu’il a rencontré Laeticia.

Selon elle, sa belle-mère a toujours été jalouse d’elle et aurait tout fait pour éloigner père et fille. D’ailleurs, pour Laura, c’est elle qui aurait interdit à Johnny de chanter ce tube en son hommage.

« Laura dit vrai »

D’après le Nouvel Obs, « quelques recherches montrent que Laura dit vrai ». Et de préciser que le tube en question a été interprété pour la dernière fois au Parc des Princes, en 1993. Il y a bien eu une reprise lors de l’émission 30 tubes de légende en 2003, diffusée sur TF1, mais plus jamais lors des tournées. Pourtant, le rockeur a bien interprété des tubes comme Que je t’aime, Requiem pour un fou ou encore Je te promets, mais Laura ne faisait plus partie de ses shows.

Comment expliquer ce choix ? Contactés sur ce point, des membres de l’entourage proche de la star expliquent n’avoir pas remarqué ce détail. Ils ajoutent que Laeticia « s’est beaucoup, et très souvent, occupée de la fille de son époux ». D’après certains SMS consultés par Le Point, Nathalie Baye comptait beaucoup sur elle pour gérer les difficultés rencontrées par Laura.

