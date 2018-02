Quand Johnny Hallyday évoquait l’avenir de ses enfants en 2009

78 : C’est le nombre de couvertures que le magazine Paris Match a consacré à Johnny Hallyday ces cinquante dernières années. Mais c’est un numéro en particulier, datant de 2009, qui « sidère » aujourd’hui le directeur de la rédaction du magazine. Invité de C l’hebdo, Olivier Royant révèle pourquoi.

C’est suite à des rumeurs sur son couple que johnny Hallyday avait été interviewé à l’époque. Interrogé par Paris Match, il avait alors tenu à mettre les choses au clair. Olivier Royant se souvient,

avant d’ajouter,

Et parfois c’est à un niveau au premier degré qui est assez étonnant.

Ainsi, lors de cet entretien ,le rockeur avait abordé plusieurs sujets. Mais c’est une déclaration en particulier qui revient aujourd’hui hanter Olivier Royant. Ainsi, le chanteur avait déclaré à l’époque :

Je veux préserver à mort le bien-être de mes enfants. Laura a 26 ans, David 43, c’est autre chose, mais mes deux dernières, 5 ans et 1 an, c’est à travers elles que je me projette dans l’avenir.