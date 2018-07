Johnny Hallyday bientôt au Panthéon ?

La mort de Johnny Hallyday a été tragique pour toute la France. Encore aujourd’hui ses plus grands fans sont toujours en deuil. Le hic ? Enterré à St-Barth, il est compliqué pour la majorité d’entre eux de se recueillir sur sa tombe.

C’est ainsi qu’un homme a récemment lancé une pétition particulière…

En effet, la pétition a pour but de faire accepter l’entrée de Johnny Hallyday au Panthéon. A l’image de Simone Weil considérée comme une femme de poigne qui a aidé la France et les françaises, les fans de de la star du rock pense que leur idole devrait y trouver toute sa place également.

Pour avoir fait swinger et divertit les français pendant tant d’années, Pierre Regottaz, professeur d’histoire s’est confié sur son initiative au magazine Closer :

Le Panthéon est à Paris et c’est beaucoup moins loin que Saint-Barth et plus accessible à des millions de Français qui ne pourront jamais aller à des milliers de kilomètres se recueillir sur la tombe de celui qui a accompagner leur vie en chansons, pendant plus de cinquante ans.

En attendant de lancer cette ultime pétition, le protagoniste attend un geste du président de la République, Emmanuel Macron.

Du côté des internautes, cette initiative est la bienvenue et n’est la première de ce style. Un autre fan avait eu l’idée d’une plaque commémorative qui avait récolté plus de 12 000 signatures :

Johnny, à partir de maintenant plus rien n’a vraiment d’importance, toi l’idole des jeunes qui n’a jamais cessé d’allumer le feu. Tu viens de nous quitter for always à l’âge de 74 ans et tu nous laisses tous orphelins après des mois de combat dignes et courageux.