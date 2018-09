Johnny Hallyday : Adeline Blondieau vend aux enchères la robe de leur mariage

Le 9 juillet 1990, à l’âge de 19 ans, Adeline Blondieau épouse Johnny Hallyday. Après quelques années, le couple se sépare en 1995. Jusqu’au décès du rockeur dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, les deux ex entretiendront des relations tendues, ce qui vaudra à l’actrice de nombreuses critiques de la part des fans de Johnny. Plusieurs mois après le décès du Taulier, Adeline Blondieau semble déterminée à définitivement tourner la page en se débarrassant des souvenirs qui l’a relient à lui.

Une robe signée Nina Ricci

La vente aux enchères aura lieu le 20 octobre à l’hôtel Drouot, dans le IXème arrondissement de Paris et sera organisé par la société Coutau-Bégarie & Associés . Cette vente aux enchères aura pour thème la chanson française et internationale et présentera des collections sur Claude François, Céline Dion ou encore Serge Gainsbourg.

L’ex épouse de Johnny y mettra en vente sa robe de mariée en dentelle signée Nina Ricci et estimée entre 12.000 et 15.000 euros. Bien qu’encore en bon état, la pièce agrémentée de perles et de strass avec manches bouffantes et épaules dénudées est marquée de quelques taches.

Au cours de cette vente aux enchères, Adeline Blondieau proposera également son tailleur corail porté lors de la cérémonie civile, une minijupe et une veste croisée à épaulettes et boutons blancs ainsi que divers objets offerts par Johnny Hallyday.

écrit par Sabrina Lefevre