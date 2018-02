Pourquoi Johnny Hallyday a fait un gros virement à Laeticia avant sa mort

Ainsi, le magazine Paris Match révèle que le 2 décembre 2017, soit deux jours avant sa mort, Johnny Hallyday a fait un gros virement à son épouse, Laeticia Hallyday. Le montant de l’opération : 75 000 euros.

Des révélations qui font grincer des dents, d’autant plus que la veuve du rockeur est aujourd’hui sous les critiques. Certains accusent la seule et unique héritière du chanteur d’être vénale, voire manipulatrice. Cependant, si Johnny Hallyday a réalisé cette transaction, c’était dans le but de protéger son épouse.

Benja­min Locoge, journaliste à la rédaction de Paris Match, a effectivement confié à nos confrères du Journal du Dimanche :

C’est un samedi, Johnny sent qu’il va mourir et il sait que ses comptes vont être gelés. Voulant protéger Laeticia, qui n’a pas de revenus hormis ceux pour son rôle de directrice artistique, il s’empare de son téléphone portable et effectue le virement de son compte HSBC à celui de sa femme.

« Seuls les proches de Laeticia sont admis »

Dans le même temps, Johnny Hallyday aurait refusé de voir ses aînés, Laura Smet et David Hallyday. Benja­min Locoge poursuit :

Ce week-end–là, il ne veut plus voir personne. Seuls les proches de Laeticia sont admis. Se sachant trop diminué et refusant les adieux, Johnny refuse même de voir ses enfants David et Laura, à qui Laeticia doit barrer l’accès à sa chambre.

Une décision que regrettent les enfants du rockeur, qui n’ont pas pu faire leurs adieux à leur père.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net