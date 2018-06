Johnny Depp : Trop maigre pour être en bonne santé ? Il inquiète ses fans !

Mais que s’est-il passé pour que Johnny Depp ait à ce point perdu du poids ? Plusieurs clichés récents de l’acteur circulent sur Instagram et effraient ses fans. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent pour la santé du comédien totalement transformé.

Très pâle et aminci, il a pris la pose pour deux fans russes à l’hôtel Four Seasons de Saint-Pétersbourg.

Daily Mail a affirmé que ces photos ont été prises avant un concert de son groupe The Hollywood Vampires.

L’acteur de 55 ans avait pris la pose quelques semaines avant à Moscou. Si son teint paraissait alors plus sain, le physique du père de Lily-Rose et Jack était toujours loin de celui qu’il était auparavant.

A-t-il perdu quelques kilos pour un rôle au cinéma ? Est-ce le résultat de l’accumulation de ses problèmes depuis la fin de sa relation avec Vanessa Paradis ? Les internautes spéculent :

On l’a connu de plus belle allure. En tout cas Il fait peur à voir…on dirait qu’il a un cancer ou une autre maladie tellement il est maigre et paraît affaibli.