Johnny Depp : Ses nouvelles accusations déroutantes envers Amber Heard !

Johnny Depp a du souci à se faire ces derniers temps. L’acteur qui croule sous les dettes et les addictions ne sait plus comment faire pour sortir la tête de l’eau notamment depuis son divorce…

Johnny Depp et Amber Heard, la guerre continue ! En effet, ceux qui étaient autrefois tant amoureux se déchirent à présent. Fini les escapades en amoureux et place aux disputes et querelles à répétition depuis leur divorce.

Johnny Depp ne lâche rien…

L’acteur accuse son ancienne épouse d’avoir fait … caca sur leur lit en 2016 ! La raison de cet acte ? Cette dernière se serait ainsi vengée des deux heures de retard de son ex pour son anniversaire. Ce divorce est donc un échec total et les accusations de plus en plus loufoques.

Selon The Mirror, ces révélations de Johnny Depp s’accompagne du fait que la jolie blonde pouvait se montrer très violente. Pour sa défense, Amber Heard a tenu a répliquer que la matière fécale retrouvée dans le lit appartenait à celle de son chien Boo.

Boo a de sérieux problèmes pour contrôler ses intestins. Ce n’était pas une mauvaise blague ou quelque chose fait pour manquer de respect. C’est un acte innocent, c’est ce que font les animaux. Nous n’avons que cela à dire.

Vous l’aurez compris, cette histoire n’est pas prête d’être close…

écrit par Sarah C