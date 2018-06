Johnny Depp pourrait être le seul responsable de sa ruine financière

Actuellement en procès contre ses anciens agents, Johnny Depp les accuse d’être responsables de ses dettes.

A l’inverse, les anciens agents de la star estime qu’elle est particulièrement dépensière et qu’elle serait la seule personne à l’origine de sa ruine. Pour appuyer ce propos, le co-fondateur de la société attaquée a dévoilé des factures quelque peu surprenantes.

880 millions de dollars de dépenses en 13 ans

Johnny Depp et ses anciens agents poursuivent actuellement leur bataille financière en dehors du tribunal. Les deux parties se lancent en effet des attaques par médias interposés. 20 minutes a récemment rapporté que Joel Mandel, co-fondateur de The Management Group, la société attaquée par Johnny Depp, a dévoilé certaines dépenses de la star.

Le site The Fix affirme que Mandel a révélé que l’acteur aurait dépensé 880 millions de dollars, soit 756 millions d’euros, en 13 ans. Joel Mandel aurait même exposé certaines factures de l’interprète de Jack Sparrow.

D’après ses informations, on apprend que Johnny Depp aurait par exemple dépensé 101 millions de dollars, soit 87 millions d’euros, pour l’entretien de ses 14 propriétés. L’acteur possède notamment une île aux Bahamas et un château dans le sud de la France.

Par ailleurs, le comédien dépenserait sans compter pour ses collections. Au fil des années, il aurait accumulé plus de 70 guitares et posséderait de nombreuses oeuvres d’art. Johnny Depp n’aurait également pas lésiné sur les voyages en jet privé. Enfin, il serait propriétaire de 45 voitures et motos.

Selon Joel Mandel, ce serait donc ce train de vie qui aurait provoqué la ruine de Johnny Depp. Le comédien a récemment demandé à ce que la date du procès, prévu pour le 15 août, soit repoussée. L’acteur s’est également confié longuement dans un entretien pour Rolling Stone. Au cours de cette interview, il a notamment révélé qu’il dépensait plus de 30 000 dollars par mois dans le vin.

