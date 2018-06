Johnny Depp méconnaissable lors d’un concert à Moscou

Depuis son divorce avec Amber Heard, Johnny Depp ne cesse de décliner. A 54 ans, l’acteur n’a plus rien du sex symbol qu’il a été.

Rien ne va plus pour Johnny Depp ! L’acteur qui semble toucher le fond depuis son divorce avec Amber Heard est apparu avec un nouveau look. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est méconnaissable !

Un divorce tumultueux

Ils sont tombés amoureux sur le tournage de Rhum Express. Mais après seulement deux ans de mariage, le couple a finalement a décidé de se séparer. Après des mois de querelles juridiques, le jugement de divorce entre Johnny Depp et Amber Heard a été prononcé le 13 janvier 2017. Un divorce tumultueux qui a délesté notre Johnny Depp d’un sacré pactole.

Méconnaissable

Depuis son divorce, le père de Lily Rose Depp ne fait que décliner. Si son penchant pur l’alcool n’est plus un secret, des photos de l’acteur fortement amaigris avaient encore plus inquiété ses fans. Éloigné des plateaux de tournage, c’est à la musique que l’interprète de Jack Sparrow a décidé de consacrer son temps.

En concert à Moscou le 28 mai avec son groupe Hollywood Vampires, l’acteur est une nouvelle fois apparu méconnaissable. À défaut de s’être rasé complètement la tête, l’acteur a préféré laisser une large bande de cheveux sur le sommet de son crâne. Il a gardé également une petite tresse qui lui tombe sur la nuque. Un look qui est loin de faire l’unanimité….

écrit par Sabrina Lefevre