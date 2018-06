Joe Jackson, le père de Michael Jackson, est décédé

Selon le site people TMZ, Joe Jackson, le patriarche du clan Jackson, est décédé à l’âge de 89 ans ce mercredi 27 juin à Los Angeles, aux Etats-Unis.

Le fondateur du groupe The Jackson 5 a succombé à un cancer. Les membres de sa famille ont confirmé cette annonce.

A tweeté son petit-fils Randy Jackson, accompagné d’une photo de Joe Jackson.

Boxeur, puis ouvrier, il s’était lancé dans l’industrie musicale en devenant manager du groupe de soul familial. Des Jackson 5, aux carrières solo de Janet, Jermaine, LaToya et bien sûr Michael. Le célèbre clan étant notamment l’auteur de tubes planétaires comme I want you back (en 1969) ou ABC (en 1970). Il s’était par la suite beaucoup impliqué dans la carrière de ses enfants et plus particulièrement celle de son fils, Michael Jackson.

Toutefois, Joe Jackson était également associé à l’innocence volée de son fils Michael. Aux brimades répétées que ce dernier a subit à un âge où l’on préfère les terrains de jeux aux travaux forcés. Après le décès de Michael Jackson en 2009, Joe Jackson s’était offert un retour médiatique, lui qui n’avait toujours vécu que par le succès de ses enfants. En effet, présent à Los Angeles dès l’annonce de la mort du Roi de la pop, Joe Jackson avait tour à tour promu sa maison de disque en faisant le deuil du septième de ses neufs enfants. Donnant des interviews à chaque média qui le sollicitait. En outre, Joe Jackson avait aussi porté de graves accusations sur la chaine ABC. En effet, il avait alors accusé les médecins proches de Michael Jackson d’avoir « assassiné » son fils. Des propos graves qui avait alimenté de nombreux fantasmes complotistes.

Ensuite, Joe Jackson avait rencontré de graves problèmes de santé. En effet, en 2015, il avait été victime d’un AVC. En outre, hospitalisé depuis fin juin pour un cancer en phase terminale, Joe Jackson se savait condamné. Sur son compte Twitter, le patriarche avait posté dimanche 24 juin un message laissant entendre que sa fin était proche.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC

— Joseph Jackson (@Joe5Jackson) June 24, 2018