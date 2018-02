Jim Carrey ne serait plus poursuivi pour le suicide de son ex-petite amie Cathriona White

Cathriona White, une jeune maquilleuse irlandaise, avait été retrouvée morte le 28 septembre 2015. Elle venait alors de rompre avec l’acteur. Une année plus tard, la mère de la jeune femme avait poursuivi l’acteur en justice, l’accusant de lui avoir donné des médicaments psychotropes alors qu’il avait connaissance de son trouble dépressif grave et de ses multiples tentatives de suicide.

Jim Carrey avait ensuite riposté face à ces accusations en portant plainte à son tour pour diffamation. Il avait également accusé les proches de son ex de vouloir profiter de sa célébrité pour lui sous-tirer de l’argent.

D’après le magazine américain The Hollywood Reporter, les poursuites contre l’acteur auraient été abandonnées à la fin du mois dernier. Les circonstances de cette décisions restent toutefois très floues, et l’acteur refuse de s’exprimer sur le sujet. La famille de la défunte n’a pas non plus souhaité commenté la nouvelle pour le moment. Nous en saurons sûrement plus dans les prochains jours.