Jet Li malade : Le comédien est méconnaissable

Il a été à l’affiche de plusieurs films à succès dont Roméo doit mourir, Danny the Dog, Le Royaume interdit ou plus récemment dans la saga Expendables. Mais si Jet Li fait aujourd’hui parler delui, malheureusement c’est à cause de ses ennuis de santé.

En effet, alors qu’il était de passage au Tibet, le comédien a été photographié au côté de l’un de ses fans. Un cliché partagé sur le net et qui a surpris les internautes. En effet, Jet Li y apparaît méconnaissable. A 55 ans, l’acteur n’est aujourd’hui que l’ombre de lui-même. S’il affiche un timide sourire, il semble toutefois très affaibli.

So, apparently, Jet Li is suffering from “hyperthyroidism and spinal problems” and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D

