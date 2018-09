Jennifer Lopez : elle chute et se relève en plein concert

Jennifer Lopez est en résidence au Zappos Theater du Planet Hollywood Resort & Casino. Ses concerts débutés en Janvier 2016 se termineront ce 29 septembre au terme de 130 représentations. Ce 22 septembre, en pleine représentation justement, la bomba latina s’est rétamée sur scène !

Alors qu’elle passait sur le devant de la scène pour saluer les fans, elle a glissé au sol. Une chute très professionnelle puisque la chanteuse s’est immédiatement relevée l’air de rien. Imperturbable, l’artiste de 49 ans a continué à faire le show sous les applaudissements de son public.

This is how you handle a fall like a pro @JLo pic.twitter.com/t7jCuFSd15

— Chris 💵 (@jlogreeknews) September 23, 2018