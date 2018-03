Jeffrey Dean Morgan est désormais père d’une petite fille

Jeffrey Dean Morgan et Hilarie Burton sont d’habitude plutôt discret sur leur privée. Mais ils ont cette fois-ci décidé d’annoncer au monde une très heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux : la naissance d’une petite fille.

Les deux parents n’ont pas encore dévoilé le prénom de leur petit bout de chou, mais Jeffrey Dean Morgan a déjà fait part de son enthousiasme dans un tweet paru ce jeudi 1er mars 2018. Un message à mille lieues de son personnage diabolique de Negan dans The Walking Dead.

Hey y’all… baby gal morgan is spectacular. We just respecting her wishes for laying low a bit longer. But we super appreciate all the well wishes n stuff. Thank you. Xojdhilgusandbabygal

— Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) March 1, 2018