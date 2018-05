Jean-Louis Trintignant : 15 ans après, il revient sur la mort de sa fille Marie

C’était il y a 15 ans et pourtant pour Jean-Louis Trintignant cela lui semble s’être passé hier. A seulement 41 ans, sa fille Marie perdait la vie suite aux nombreux coups assénés par son compagnon de l’époque, Bertrand Cantat.

Le récent retour médiatique du chanteur de Noir Désir a provoqué la colère de nombreux Français qui ne le voient désormais plus que comme un meurtrier. Ce dernier a d’ailleurs dû annuler plusieurs concerts suite à cela.

Le 20 mai 2018, Jean-Louis Trintignant, le père de l’actrice disparue, s’est confié avec émotion pour l’émission 19h le dimanche.

Face à Laurent Delahousse, le comédien de 87 ans est revenu sur le drame de sa vie.

C’est arrivé il y a quinze ans. C’est curieux hein ? Moi je ne pensais pas qu’il y avait si longtemps. C’était en 2003, ça m’a complétement détruit, puis je n’arrive pas à m’en remettre. Mais enfin, en même temps, on est fait de nos bonheurs et de nos drames.

Quand l’animateur de France 2 lui demande comment il a fait pour se relever d’une telle épreuve, Jean-Louis Trintignant a déclaré :

Je ne me suis pas tellement relevé parce que je vais de plus en plus mal depuis quinze ans.