Jean-jacques Goldman: le mystérieux meurtre de son frère Pierre

Jean-Jacques Goldman est un chanteur très populaire en France. Auteur, compositeur, interprète, l’homme est à la tête d’un véritable empire. Sa vie hors du commun a été empreint également de blessures, notamment, la tragique disparition de son demi-frère, Pierre Goldman.

Pierre Goldman était un intellectuel d’extrême gauche. Très engagé politiquement, Pierre Goldman a participé a plusieurs braquages et fut condamné à de la prison ferme . En prison, il a rédigé les “Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France”, un livre autobiographique couronné de succès. Son “génie littéraire” était reconnu par ses pairs et largement salué. De fait, en 1974, il est d’abord condamné à perpétuité par la cour d’assises de Paris. L’intelligentsia de gauche se mobilise pour protester contre le verdict ; la Cour de cassation annule finalement ce dernier.

Soutenu par Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre, l’homme sera assassiné en pleine rue à Paris le 20 septembre 1979. Il n’avait que 35 ans. L’activiste de gauche avait de nombreux amis et ennemis. Un groupuscule d’extrême droite revendiquera l’assassinat du demi frère de Jean-Jacques Goldman. L’auteure du livre intitulé “dans l’intimité des frères Goldman” explique au site Yahoo lors d’une interview que le groupe qui aurait tué Pierre Goldman s’appellait ” Honneur de la police”.

Elle revendique par contre, la plume extraordinaire de ce génie littéraire.

Au contraire de son demi-frère Pierre , Jean-Jacques Goldman lui est discret. Il mène sa vie loin des projecteurs et vit actuellement à Londres dans l’anonymat le plus complet. Pour la biographe, Jean-Jacques Goldman veut tout simplement qu’on lui “foute la paix”.

Le chanteur écrira cette chanson en 1984″ Ton autre chemin”, pour son frère. Le texte est poignant et troublant de vérité.

On a commencé à se perdre de vue à l’adolescence Je te trouvais un peu trop austère Un peu trop sérieux, un peu trop secret Moi, j’avais besoin de musique, de lumière Et de futilité Et aussi des autres Ton amitié était exigeante, entière, exclusive Et puis, tu as commencé à être absent Souvent, puis, plus longtemps Ta mère nous disait que tu partais en vacances Elle ne mentait pas quand j’y repense En vacances de vie, en vacances d’envie Et puis la vérité, celle qu’on suppose Celle qu’on cache, celle qu’on chuchote Celle qui dérange, celle qu’on élude Ton autre chemin.