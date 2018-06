Jarry : Un jeune papa victime d’homophobie

Ouvertement homosexuel, Jarry est en couple et papa de deux enfants. C’est grâce à la GPA (gestation pour autrui) qu’il a eu la chance de devenir père en 2016. Victime d’homophobie, il s’était déjà confié à Thierry Ardisson sur le plateau de Salut les Terriens.

Invité de l’émission Le Village Médias sur Europe 1, le comique de 40 ans a fait de nouvelles révélations.

Jarry s’est alors exprimé sur la difficulté d’avoir des enfants lorsque l’on est homosexuel.

Les gens ne se rendent pas compte que c’est un parcours très difficile dans ce pays d’être papa quand on est homosexuel, même d’adopter c’est très compliqué. Il y a des choses qui m’affectent énormément. Moi j’ai la chance d’être papa aujourd’hui mais je croise tous les jours des gens qui aimeraient l’être ; même des hétéros qui essayent depuis des années et qui n’y arrivent pas.

Jarry a affirmé que des passants lui ont déjà dit qu’il était inadmissible qu’on puisse le voir à la télévision.

Je croise des gens qui s’intéressent juste à ma sexualité, pas à ma personne, répond avec pudeur l’humoriste. C’est difficile de se dire que tous les jours on prêche le vivre-ensemble et qu’il y a encore des gens qui s’attachent à des petites différences et que ces petites différences suffisent pour qu’ils veulent que vous ne soyez plus de ce monde. C’est très violent. Quand vous y êtes confronté, c’est quelque chose qui vous marque. À chaque fois, c’est des gens que j’ai envie de prendre dans les bras en leur disant : « Mais tu perds tellement de temps à être dans cette haine. » Mais bon, c’est la vie.