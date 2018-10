James Franco accusé d’agression par une actrice : “il m’a jetée au sol”

C’est une publication qui pourrait s’avérer explosive pour James Franco. L’acteur est accusé d’agression par Busy Philipps. Celle-ci vient de publier ses mémoires dans lesquelles on peut lire le détail de cette histoire.

Une scène de cauchemar

La scène se déroule sur le plateau de Freaks and Geeks, une série qui n’avait eu qu’une seule saison au tournant des années 2000. Produite par Judd Apatow et créée par Paul Feig, la série rassemblait donc à l’écran James Franco et Busy Philipps. Dans une scène, cette dernière devait le frapper doucement au torse. Mais rien ne s’est passé comme prévu.

Il m’a attrapé les deux bras et m’a hurlé “NE ME TOUCHE PLUS JAMAIS !”. Et il m’a jetée au sol. Je suis tombée à plat sur le dos. Je ne pouvais plus respirer

raconte ainsi la jeune femme selon le Hollywood Reporter.

Après une plainte à la production et sous la pression des réalisateurs, James Franco aurait fini par lui présenter des excuses. Ce n’est pas la première fois que l’acteur James Franco est attaqué sur son comportement. En début d’année, plusieurs femmes l’avaient accusé d’avoir eu un comportement inapproprié. Il aurait notamment voulu forcer l’une d’entre elles à lui faire une fellation.

écrit par David