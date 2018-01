Jamel Debbouze : Comment le comédien a perdu l’usage de son bras

C’est à Trappes que Jamel Debbouze a vécu toute son enfance et adolescence. Une ville sur laquelle se sont penchées Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, deux journalistes du Monde et coauteures du livre La communauté. Afin de pouvoir approfondir leurs recherches, les deux femmes ont tenté de contacter l’humoriste, en vain.